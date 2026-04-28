岡山市宿泊税検討委員会岡山・北区大供 岡山市の宿泊税導入について検討する委員会は28日、宿泊税を1人1泊200円にすることなどを盛り込んだ答申案を「賛成多数」で承認しました。 持続可能な観光の実現に向けて新たな財源を確保するため、答申案は旅館やホテルなどの宿泊客から1人1泊200円の宿泊税を徴収することが「適当」としています。 また宿泊事業者の事務作業の負担に配慮し、交付金や助成金の制度を設けるこ