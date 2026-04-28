5月1日(金)は発達する低気圧の影響で、東北の太平洋側を中心に雨や風が強まり、荒れた天気となる恐れがあります。ゴールデンウィーク後半は晴れ間の出る日があるものの、にわか雨の所がありそうです。空模様の変化に注意して下さい。5月スタートは荒天期間の後半もにわか雨に注意29日(水・祝)は天気が回復傾向で、午後ほど晴れる所が多くなるでしょう。30日(木)は朝から広く晴れて、絶好の行楽日和になりそうです。ただ、空気が