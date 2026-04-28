（新静岡セノバ前から中継岩本 美蘭 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）（岩本 美蘭 アナウンサー）「しずおか献立予報」。このコーナーは、その日スーパーで聞いた今お得な食材を値段とともに紹介さらに、それを使った“簡単レシピ”もお伝えします。今回紹介していただけるのは「田子重西中原店」店長の増田さんです。きょうのおすすめの野菜はこちらです。「ニラ」。（松浦 悠真 気象