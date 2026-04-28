世界平和統一家庭連合、旧統一教会から高級ブランド品を不正に受け取った罪などに問われた韓国の尹錫悦前大統領の妻、金建希氏の控訴審で、裁判所は28日、一審判決を上回る懲役4年の実刑判決を言い渡しました。金夫人は2022年、旧統一教会からおよそ850万円相当の高級ブランドのバッグなどを受け取った見返りに教団の事業が政府の援助を受けられるよう働きかけたとして、あっせん収賄などの罪に問われていました。一審では起訴内容