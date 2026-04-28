色とりどりの花が咲く砺波チューリップ公園＝28日午後、富山県砺波市チューリップ球根の生産が盛んな富山県砺波市で、毎年恒例の「となみチューリップフェア」が開かれている。300品種350万本のチューリップが青空の下、色とりどりに咲き、多くの人を楽しませている。フェアは5月5日まで。会場の砺波チューリップ公園には28日、多くの観光客が訪れ、思い思いに写真を撮っていた。雪壁で知られる立山黒部アルペンルートの「雪の