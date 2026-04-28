ロッテの西野勇士投手が29日の楽天戦（ZOZOマリン）に先発することが発表された。楽天は前田健太投手が先発する。西野は今季2試合に登板して0勝1敗、防御率5・73。10日に出場選手登録を抹消されたが、16日にファーム・リーグのオイシックス戦で6回5安打1失点と好投、23日のオリックス戦で先発予定だったが、雨天中止となり、25日にファーム・リーグのハヤテ戦で2回1安打無失点、そこから中3日での先発となる。右腕は「ファー