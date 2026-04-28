最高裁判所＝東京都千代田区最高裁第3小法廷（平木正洋裁判長）は、文部科学省の私大支援事業を巡る汚職事件で、便宜を図ってもらう見返りに元文科省科学技術・学術政策局長佐野太被告（66）＝受託収賄罪で控訴審公判中＝の次男を東京医科大に合格させたとして、贈賄罪に問われた大学の元理事長臼井正彦被告（85）ら3被告の上告を棄却する決定をした。27日付。いずれも執行猶予付き有罪とした一、二審判決が確定する。他に上告