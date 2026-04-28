大阪市・なにわ筋線（整備中）大阪市内を南北に貫く鉄道新線「なにわ筋線」の総事業費が、従来計画と比べ2倍の6500億円に上振れする見通しとなった。大阪府と大阪市が28日、明らかにした。物価や労務費の高騰が主な要因。JR新大阪駅と関西空港のアクセス向上を目指し、府市は2031年の開通を予定しており、事業継続に向けて対応を協議する。吉村洋文府知事は「大阪の成長を図る上で非常に重要なので確実に進めていく」と述べた