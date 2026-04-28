岩手・大槌町の山林火災は発生から7日目です。27日に続き現地では雨が降り、町は火の勢いについて「おおむね制御下にある」との見方を示しています。現地から中村真也記者が中継でお伝えします。大槌町で28日午後から降り始めた雨は午後4時45分現在やんでいて、山からは降り始めには見られなかった水蒸気のようなものが確認できます。発生から7日目となった山林火災では、県と町によりますと、28日午前7時時点の焼失面積は小鎚地区