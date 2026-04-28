チームみらい党首の安野貴博氏の妻で東大文学部卒の才女黒岩里奈氏(35）が27日、日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。安野氏とTDLデートをした際のことを明かした。黒岩氏は「ディズニーに一緒に行ったときに最短ルートで回れる方法をチャットGPTだと物足りないからって、ずーとアプリを作りながら回ってました」と安野氏の行動について明かした。スタジオはその異様さに騒然として「え〜」との声があがった。黒