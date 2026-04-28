中国保険業界協会は4月27日、2026年度第1回定例記者会見を開催しました。協会の関係責任者によると、第1四半期（1〜3月）の保険業界の発展は安定した中で好調に推移し、特に外資系企業の業績が際立ち、実体経済に対するサービスの質と効果は持続して向上しているとのことです。今年第1四半期、保険業界の保険料収入は前年同期比6．2％増の2兆3100億元（約53兆9500億円）に達し、保険金支払額は同7．5％増の8900億元（約20兆7900億