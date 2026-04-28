クリーブランド・ガーディアンズのトラビス・バザーナ内野手（23）がメジャーへ初昇格する。現地時間27日、『ESPN』のジェフ・パッサン記者が報じた。オーストラリアで生まれ育ったバザーナはアメリカのオレゴン州立大学に進み、在学中にはオーストラリア国内リーグのシドニー・ブルーソックスでもプレー。2024年に同国出身選手として史上初のMLBドラフト全体1位指名を受け、ガーディアンズに入団した。今年3月のWBCではオー