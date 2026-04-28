◇セ・リーグ西武1―2日本ハム（2026年4月28日ベルーナD）西武は初回1死で2番・長谷川が放ったソロ本塁打による1安打のみ。長谷川は今季1号アーチに「後ろにつなぐ意識と積極的に振ったことが、いい結果となった」と振り返った。しかしその後は日本ハム・細野を打ちあぐね、1―1の8回に3四死球で2死満塁とするも、唯一の安打を放っていた長谷川が左飛に倒れた。西武がソロ本塁打による1安打のみで敗れるのは、は79年6