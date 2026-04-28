現役引退を発表したりくりゅうペアが次世代エースのゆなすみペアへエールを送りました。ミラノ・コルティナオリンピックでフィギュアスケート日本ペア勢初の金メダルと輝かしい成績を残した三浦璃来選手・木原龍一選手のりくりゅうペアが28日にそろって引退会見に出席しました。共にオリンピックに出場した長岡柚奈選手・森口澄士選手ペアのゆなすみペアについて三浦選手は「持っているものは世界トップレベルと変わらないと思いま