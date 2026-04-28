小説家でタレントの宮田愛萌（28）が28日、東京・新宿のブックファースト新宿店で写真展「＃6E0304」を開催した。昨年4月から始まった写真集プロジェクトの集大成として開催され、合計200点以上の写真を一挙に展示。プロジェクトは1年間期間限定で毎月宮田の写真集が届くというものだったが「1年あっという間だった。12冊並んでいるのを見ると、いっぱい撮ってもらえたなと思ってうれしい」と達成感をにじませた。同店で書籍