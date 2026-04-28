東京・八王子市の会員制貸金庫に置かれていた貸金庫が壊され、中に入っていた現金が盗まれました。利用者のひとりは「金庫には4億から5億円が入っていた」と話しています。きょう（28日）午前9時ごろ、八王子市旭町の会員制の貸金庫で「ビルで貸し出している貸金庫がこじ開けられている」と従業員から110番通報がありました。警視庁によりますと、地下一階にある貸金庫およそ900個のうち2個がバールのようなもので壊されていて、中