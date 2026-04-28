◇セ・リーグ中日―DeNA（2026年4月28日バンテリンドーム）中日の福永裕基内野手（29）が28日、出場選手登録された。この日のDeNA戦は「3番・三塁」でスタメン出場する。福永は18日の阪神5回戦（甲子園）で頭部を負傷。3回の守備で打者・佐藤輝の三塁ファウルゾーンへの飛球を追いかけてカメラマン席へ頭から落下し、救急車で病院へ運ばれ検査を受けた。翌19日に脳振とうの特例措置で出場選手登録を外れた。この日の