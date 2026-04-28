トランプ大統領の政治的立場を利用して、トランプファミリーが巨額の利益を上げているという噂が政権発足以来絶えることはないといわれてきた。その種の噂が現在のイランを巡る戦争でも湧き上がっている。戦争とファミリーの利益について議論した。【写真を見る】トランプファミリーの集合写真「大統領の決定に直接影響される出来事を巡って…大きな利益を得ている」トランプ大統領の子どもたちがイラン攻撃を機に大きな利益を上げ