ゴールデンウイークが始まる29日(水・昭和の日)は、北海道で晴れますが、本州付近は雲が主役となりそうです。28日(火)午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■29日は雲が主役傘の出番も29日(水・昭和の日)は、東北南部〜九州、沖縄にかけて雲が増えそうです。東北と北陸は昼ごろまで、にわか雨があるでしょう。折りたたみ傘を持ち歩いておくと安心です。夕方以降は、関東でも雨の降る所があるでしょう。夜は九州や四国、沖縄