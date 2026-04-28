日本政府が安全保障関連3文書の年内改定に向けた有識者会議の初会合を開いたことについて、中国外務省の報道官は「日本の新型軍国主義の暴走を断固阻止しなければならない」と各国に呼びかけました。中国外務省林剣 報道官「最近、高市政権は軍需産業を強力に発展させ、今や公然と長期戦への準備を進めると宣言している」中国外務省の林剣報道官は28日の会見でこのように非難したうえで、「日本は歴史の過ちを繰り返し、軍