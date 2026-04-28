◇パ・リーグオリックス―ソフトバンク（2026年4月28日京セラドーム）京セラドームでの連勝を「11」に伸ばしているオリックスは、2・5ゲーム差で追う2位ソフトバンクを迎え撃つ。勝てば今季初の5連勝。26日の日本ハム戦を休養のため今季初めて欠場した太田が2試合ぶりの4番スタメンで起用された。両チームのスタメンは以下の通り。【オリックス】（三）宗（中）渡部（左）西川（一）太田（捕）森友（右）中川（指）シ