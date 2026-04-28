◇MLB ドジャース 5-4 マーリンズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)大谷翔平選手のタイムリー2塁打が着火剤となりドジャースは9回土壇場で逆転サヨナラ勝ちを収めました。大谷選手は2試合連続猛打賞を記録しています。9回1死1、2塁となりますが、大谷選手がライト線へのエンタイトル2塁打でランナー1人が生還し、1点差に詰め寄ります。続くフレディ・フリーマン選手は申告敬遠。ウィル・スミス選手が三振に倒れ2死となりますが