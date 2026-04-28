お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀さん（５３）が体調不良のため当面の間、休養すると、所属するホリプロコムが２８日発表した。同社によると、日村さんは今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師から休養が必要と判断されたという。「バナナマンのせっかくグルメ！！」（ＴＢＳ）など、テレビ、ラジオのレギュラー番組計１２本については、今後の対応を各局と相談するという。