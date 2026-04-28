お笑いコンビ、バナナマンの日村勇紀（53）が体調不良のため当面の間、休養に専念すると28日、所属事務所「ホリプロコム」の公式ホームページで発表された。日村はコンビでテレビ東京「YOUは何しに日本へ？」、フジテレビ「奇跡体験！アンビリバボー」、日本テレビ「沸騰ワード10」など、8本のテレビ番組レギュラーを務める。加えて個人でもBS朝日「バナナマン日村が歩く！ウォーキングのひむ太郎」、NHK「ひむバス！」、日本テレ