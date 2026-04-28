大相撲の十両以上で構成される力士会が２８日、東京・両国国技館で行われた。心不全の診断で春場所と春巡業を全休した十両・翠富士（伊勢ケ浜）も参加。夏場所（５月１０日初日・国技館）について「出る予定です」と出場の意向を示した。翠富士が体調に異変を訴えたのは、春場所に向けて大阪入りした後の２月下旬だった。「息がちょっとできなくなった」とすぐに入院。３月上旬に退院し、帰京して通院や投薬で治療を続けてきた