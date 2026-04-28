全日本スキー連盟の年間表彰式「スノーアワード」が２８日、都内で行われ、スノーボード・パラレル大回転で冬季五輪の日本女子最多７大会連続出場を果たした竹内智香さん（広島ガス）は、特別功労賞が贈られた。その後、女子冬季五輪最多７度の五輪出場がギネス記録に認定され、認定証を受け取ると笑顔をみせた。肩を出した、あでやかなドレス姿で登壇した竹内。２８年の長きにわたる現役生活を振り返り、「９８年長野五輪をみ