【「ファイナルファンタジーVII リバース」Switch2/Xbox Series X|S/Windows版】 6月3日 発売予定 価格：6,578円～ 【「ファイナルファンタジーVII リバース」Switch2/Xbox Series X|S/Windows版 体験版】 4月28日 配信開始 すでにプレイステーション 5やSteamなどでリリースされている、スクウェ