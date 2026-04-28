◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（２８日・京セラドーム大阪）オリックスが今季初の５連勝を目指し、スタメンを組み替えた。中川が「６番・右翼」で３試合ぶりに復帰。２６日の日本ハム戦（京セラドーム大阪）を欠場した太田も「４番・一塁」で名を連ねた。勝てば京セラドーム１２連勝で、先発のジェリーは来日初勝利をかけてマウンドへ上がる。先発メンバーは以下の通り。１（三）宗２（中）渡部３（左）西