◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ戦（２８日・バンテリンドーム）先発メンバーが発表され、試合前に出場選手登録された中日・福永裕基内野手は「３番・三塁」で出場する。１８日の阪神戦（甲子園）でファウルフライを追い、カメラマン席に落下。救急搬送され、１９日に脳しんとう特例で出場選手登録を抹消されていたが、復帰戦で本来の打順に入った。チームは３連勝中で、大島洋平外野手と石伊雄太捕手の１、２番は継続。左