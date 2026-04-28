【モデルプレス＝2026/04/28】俳優の橘優輝が4月27日、自身のInstagramを更新。自身の幼少期ショットを公開し、話題となっている。【写真】実写「ブルーロック」出演24歳俳優「目元が同じだ」整いすぎている幼少期ショット◆橘優輝、6歳の頃の姿披露俳優の高橋文哉が主演を務める実写映画「ブルーロック」（8月7日公開）に我牙丸吟（ががまる・ぎん）役で出演することが話題となっている橘は、自身の誕生日である4月27日に自身の幼