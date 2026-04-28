【モデルプレス＝2026/04/28】元格闘家の魔裟斗が27日、自身のYouTubeチャンネルを更新。新車を公開し、反響が寄せられている。【写真】47歳元格闘家「珍しい色」“限定60台”フルオプション付きゲレンデ披露◆魔裟斗、ゲレンデ納車を報告魔裟斗は「メルセデスにふらっと寄って、気づいたら限定60台のゲレンデ買ってた」と題した動画を投稿し、冒頭で「今日は久しぶりの納車です。車を買いました」と笑顔で報告。購入のきっかけに