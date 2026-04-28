「一途に、濃い。」篇 女優の中西希亜良が、ハーゲンダッツ ジャパンのミニカップ『ザ・ミルク』TVCMの第二弾「一途に、濃い。」篇に出演。『ザ・ミルク』は、25年３月に発売した基幹商品で、通年にわたり販売している。TVCMでは、『ザ・ミルク』が持つピュアな世界観を、真っ白で雄大な空間の中で表現。中西が気持ちよく、なめらかにスケートをし『ザ・ミルク』の濃厚でクリーミーな口どけを演出。撮影は冬の北海