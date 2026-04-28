ユーロは対ポンドで買われる、３月インフレ期待の上振れで＝ロンドン為替 ＥＣＢの３月調査の消費者インフレ期待が発表された。１年CPI予想は4.0％と前回2.5％や市場予想2.8％から大幅に上振れした。３年予想も3.0％と前回2.5％や市場予想2.6％を大きく上回った。この結果を受けて独債が下落、2年債利回りは2.62％へと5ｂｐ上昇している。ユーロ相場は対円とともに対ポンドでも買われている。 EUR/USD1.1700