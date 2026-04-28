通貨オプションボラティリティードル円１週間６．７％付近に低下 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK6.696.205.506.44 1MO7.005.725.626.57 3MO7.855.846.536.74 6MO8.406.027.227.13 9MO8.676.227.587.40 1YR8.846.467.867.57 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.489.267.01 1MO6.67