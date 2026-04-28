第70回山形県縦断駅伝競走大会は、2日目を迎えました。レースは、序盤から激しいトップ争いが繰り広げられ、終盤までもつれる展開になりました。午前8時20分、県内各地域11チームの選手たちが、新庄市役所前を一斉にスタート。2日目は、長井市役所までの10区間、合わせて113.4キロでレースが繰り広げられました。最初の区間、第12区。1キロ過ぎに早くも縦長になる展開で進むと、舟形中継所は、天童・東村