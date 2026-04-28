◇セ・リーグヤクルト―阪神（2026年4月28日神宮）ヤクルトは28日から本拠・神宮に阪神を迎えての首位攻防戦3連戦に挑む。左脇腹の張りでキャンプ序盤に離脱していた内山壮真内野手（23）が、今季初昇格。「3番・二塁」で先発出場する。全試合4番を務めていたオスナが出場選手登録を抹消。4番にはサンタナが入った。1（遊）長岡2（右）丸山和3（二）内山4（左）サンタナ5（一）赤羽6（中）岩田7（捕）古賀8（三）武