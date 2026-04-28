ドイツから合成麻薬MDMAおよそ1.3キロ、末端価格650万円相当を密輸したとして、ベトナム国籍の男2人が逮捕されました。警察によりますと、ベトナム国籍で無職のゴー・ヒュー・フォック容疑者（26）と、会社員のレー・ホアン・ミン容疑者（33）は今年3月、仲間と共謀してドイツから合成麻薬MDMAおよそ1.3キロ、末端価格650万円相当を営利目的で密輸した疑いがもたれています。MDMAは化粧品や食品などが入った荷物の緩衝材に隠されて