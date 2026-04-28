アイドルグループ・SDN48の元メンバーでタレントのKONAN（41）が28日、自身のインスタグラムを更新。男児出産を報告した。【写真】生まれたばかりの我が子とともに…元SDN48・KONANが男児出産を報告KONANは、かわいい我が子との写真を添えて「3314gの元気な男の子が産まれましたぁ。入院してから約35時間半後。結局最後まで子供がおりて来れず、緊急帝王切開になりました。今もお腹は痛いけど、無事産まれて来てくれたらそれで