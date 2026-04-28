「ヤクルト−阪神」（２８日、神宮球場）阪神は９連戦初戦に臨む。不動のリードオフマン・近本が左手首の骨折で、２７日に出場登録を抹消。「１番・中堅」には福島がプロ入り初めて入った。クリーンアップは森下、佐藤輝、大山で、高寺が「６番・左翼」で先発出場する。先発・才木は昨季、ヤクルト戦６試合で４勝１敗、防御率１・０５。さらに神宮に限れば３戦２勝で０・９５と抜群の安定感を示した。快投で自軍に流れを呼び