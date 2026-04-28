記者会見する富山大の北村寛教授＝28日午前、東京都中央区ぼうこうがんを切除し残存がないことを確認した後、経過観察をしても標準治療として薬剤を注入しても、5年後の再発状況は変わらなかったとの研究を、富山大や国立がん研究センターなどのチームが28日発表した。薬剤注入には副作用のリスクがあるため、経過観察で済めば患者の負担軽減につながり、新たな標準治療になり得るとしている。日本泌尿器科学会が作成する診療