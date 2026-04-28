埼玉県和光市で開かれた式典で、ホンダの人型ロボット「ASIMO（アシモ）」の前身となったロボット「P2」と並ぶ三部敏宏社長（左）ら＝28日午前ホンダの人型ロボット「ASIMO（アシモ）」の前身となった「P2」が、米国に本部を置く電気電子技術者協会（IEEE）から歴史的偉業をたたえる「マイルストーン賞」に認定され、埼玉県和光市で28日、式典が開かれた。人間のような自然な歩行動作を先駆けて実現した技術が評価された。IEEE