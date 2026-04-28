ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第１６回「覚悟の比叡山」が２６日に放送された。越前朝倉攻めを目前に、信頼していた義弟浅井長政（中島歩）に同盟破棄され、挟撃による全滅危機に瀕した織田信長（小栗旬）の怒りは凄まじく…。その怒りを反映するかのように、物語も金ヶ崎の退き口→姉川合戦→比叡山焼き討ちと猛スピードで進み、次回第１７回が「小谷落城」。ついに１５７３年、浅井滅亡へと進む。豊臣主人公の物語とあ