イランがホルムズ海峡をめぐる問題の解決を優先し、核問題の協議を先送りするとした新たな提案について、トランプ大統領らが「懐疑的」な見方をしているとアメリカメディアが報じました。ホワイトハウスのレビット報道官は27日の記者会見で、ホルムズ海峡をめぐる問題の解決を優先し、イランの核開発をめぐる交渉を先送りするとしたイラン側の提案について、トランプ大統領と国家安全保障チームが対応を協議したことを明らかにしま