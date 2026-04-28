【「手塚治虫ミッシング・ピーシズ ジュブナイル・ワークス」】 6月12日 発売予定 価格：6,350円 【拡大画像へ】 立東舎は、手塚治虫氏のマンガ「手塚治虫ミッシング・ピーシズ ジュブナイル・ワークス」を6月12日に発売する。価格は6,350円。 本書は、手塚治虫氏によるマンガの復刻シリーズ「ミッシング・ピーシズ」の最新弾。今回は