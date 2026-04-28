4月28日、ベルテックス静岡は、麻生卓志ゼネラルマネージャーの退任に伴い、2026－27シーズンから井上雅史氏がGMに就任することを発表した。 井上氏は東京都出身の60歳。早稲田大学大学院出身で、2007年から9シーズンにわたり日立サンロッカーズ（現サンロッカーズ渋谷）でアシスタントGMなどを歴任した。2018年から2023年にかけては日本バスケットボール協会の技術委員