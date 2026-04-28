ヒューストン・ロケッツは、4月27日（現地時間26日、日付は以下同）にホームのトヨタ・センターで行われた「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンド第4戦で、ロサンゼルス・レイカーズ相手に115－96で勝利し、シリーズ初勝利を飾った。 3連敗で窮地に陥る中、ロケッツはアメン・トンプソンが両チーム最多の23得点に4リバウンド7アシスト、タリ・イーソンが20