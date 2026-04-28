２８日の東京株式市場は日経平均株価が前日比６１９円安の５万９９１７円と急反落した。前日に終値で初の６万円に乗せたが、この日は再び５万９０００円台に下落した。相場の中身は昨日までとは全く逆で、牽引役を果たしてきたアドバンテスト、ソフトバンクグループ、東京エレクトロンの３銘柄で日経平均株価を１０００円強押し下げた。その一方、東証プライム市場の７０％強の銘柄が値上がりしており、ＴＯＰＩＸは３日続