警察によりますと、２８日の午前７時15分頃、山形県飯豊町白川地内の路上で、登校中の児童や生徒が、見知らぬ男から「飯豊山を背景に一緒に写真を撮っていいですか」などと声を掛けられる事案が発生したということです。 【男の特徴】年齢：50歳から60歳くらい身長：170センチメートルくらい頭髪：白髪短髪服装：黒色上衣に灰色ベスト、深緑色系ズボン 警察は「登下校や外出時には、できるだけ複数人での行動を心