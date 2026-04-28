この記事をまとめると ■トヨタ・クラウンのシートをベースにしたデスクチェアが登場した ■クラウンシート・デスクチェアはパワーシートやシートヒーターなどを装備 ■価格は49万5000円でクラウン専門店「THE CROWN」で数量限定販売 クラウンのデスクチェアなら仕事もはかどる かつて、「いつかはクラウン」と誰もが憧れた、トヨタが誇る高級車のクラウン。そんなクラウンを、まさかオフィスや書斎で感じられるようになる日が来