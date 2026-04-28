27日（月）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のブレス浜松が5月2日（土）にサンストリート浜北で開催される「第四回はまきたスポーツフェス2026」に参加することをクラブ公式サイトで発表した。 はまきたスポーツフェスは静岡県浜松市で開催される子供のための体験型スポーツイベントとなっていて、今回ブレス浜松はトークショー、チームPR、グッズ販売、バレーボ